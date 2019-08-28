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В Шумилинском районе на ферме произошло жестокое убийство из мести
Источник материала: Tut.by
Жителя Шумилинского района ждет суд за убийство с особой жестокостью животновода на ферме,
Убийство произошло в ночь с 17 на 18 июня на ферме в одной из деревень Шумилинского района. 61-летний пьяный мужчина жестоко избил 52-летнего животновода. Удары наносил металлической трубой, руками и ногами.
Потерпевший умер на месте. Его тело нашел утром работник фермы.
Мотивом убийства стала месть: ранее между сельчанами произошел конфликт.
Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Он ранее судим, привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде.
Обвиняемый признал вину и раскаялся.
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61-летний пьяный мужчина жестоко избил 52-летнего животновода. Удары наносил металлической трубой, руками и ногами.
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