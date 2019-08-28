В Шумилинском районе на ферме произошло жестокое убийство из мести

Источник материала: Tut.by

Жителя Шумилинского района ждет суд за убийство с особой жестокостью животновода на ферме, сообщает СК.



Фото: СК

Убийство произошло в ночь с 17 на 18 июня на ферме в одной из деревень Шумилинского района. 61-летний пьяный мужчина жестоко избил 52-летнего животновода. Удары наносил металлической трубой, руками и ногами.

Потерпевший умер на месте. Его тело нашел утром работник фермы.

Мотивом убийства стала месть: ранее между сельчанами произошел конфликт.

Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Он ранее судим, привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде.

Обвиняемый признал вину и раскаялся.