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В Шумилинском районе на ферме произошло жестокое убийство из мести

29.08.2019 16:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Шумилинского района ждет суд за убийство с особой жестокостью животновода на ферме, сообщает СК.


Фото: СК

Убийство произошло в ночь с 17 на 18 июня на ферме в одной из деревень Шумилинского района. 61-летний пьяный мужчина жестоко избил 52-летнего животновода. Удары наносил металлической трубой, руками и ногами.

Потерпевший умер на месте. Его тело нашел утром работник фермы.

Мотивом убийства стала месть: ранее между сельчанами произошел конфликт.

Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Он ранее судим, привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде.

Обвиняемый признал вину и раскаялся.

 
 
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61-летний пьяный мужчина жестоко избил 52-летнего животновода. Удары наносил металлической трубой, руками и ногами.
 
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