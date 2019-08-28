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Под Солигорском жестоко убили женщину - она умерла от страшных ожогов

29.08.2019 17:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 27 августа в одной из деревень Солигорского района во дворе одного из домов от ожогов умерла местная жительница. Когда приехала милиция, стало понятно, что смерть носит криминальный характер.


По предварительным данным следствия, женщину облили горючей жидкостью, она загорелась — и женщина погибла.


На месте происшествия найдена бутылка с остатками горючей жидкости

По подозрению в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью, задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком.

 
 
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Когда приехала милиция, стало понятно, что смерть носит криминальный характер.
 
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