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Под Солигорском жестоко убили женщину - она умерла от страшных ожогов
Источник материала: Tut.by
Ночью 27 августа в одной из деревень Солигорского района во дворе одного из домов от ожогов умерла местная жительница. Когда приехала милиция, стало понятно, что смерть носит криминальный характер.
По предварительным данным
По подозрению в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью, задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком.
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Когда приехала милиция, стало понятно, что смерть носит криминальный характер.
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