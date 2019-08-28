Под Солигорском жестоко убили женщину - она умерла от страшных ожогов

Источник материала: Tut.by

Ночью 27 августа в одной из деревень Солигорского района во дворе одного из домов от ожогов умерла местная жительница. Когда приехала милиция, стало понятно, что смерть носит криминальный характер.





По предварительным данным следствия , женщину облили горючей жидкостью, она загорелась — и женщина погибла.



На месте происшествия найдена бутылка с остатками горючей жидкости

По подозрению в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью, задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком.