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В поле под Рогачевом сгорел МАЗ с силосом
Источник материала: Tut.by
Возгорание произошло днем 29 августа в поле на территории Болотнянского сельсовета,
МАЗ выполнял работы на трамбовке силосной ямы.
Пострадавших нет. А вот автомобиль 2015 года выпуска восстановлению не подлежит.
Причины пожара уточняются.
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Пострадавших нет. А вот автомобиль 2015 года выпуска восстановлению не подлежит.
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