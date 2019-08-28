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В поле под Рогачевом сгорел МАЗ с силосом

29.08.2019 17:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возгорание произошло днем 29 августа в поле на территории Болотнянского сельсовета, сообщает «Свабоднае слова».


МАЗ выполнял работы на трамбовке силосной ямы.

Пострадавших нет. А вот автомобиль 2015 года выпуска восстановлению не подлежит.

Причины пожара уточняются.

 
 
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Пострадавших нет. А вот автомобиль 2015 года выпуска восстановлению не подлежит.
 
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