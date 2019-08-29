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Житель Узденского района подозревается в совершении хулиганских действий

30.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, вечером 18 августа текущего года подозреваемый со своим знакомым распивал спиртные напитки на берегу озера в Узденском районе. После того как спиртное закончилось, решили поехать в Минск. Для этого вышли на автодорогу «Минск – Слуцк – Микашевичи» вблизи агрогородка Озеро и стали искать попутный автомобиль.

Машины не останавливались, и мужчина разозлился. Находясь на обочине, он бросил камень в проезжающий Kia Rio. В результате хулиганских действий повредил лобовое стекло и крышу легкового автомобиля, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

Несмотря на то, что фигурант попытался скрыться с места происшествия, водитель поврежденной машины остановился и его задержал.

Следователь провел осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Причиненный имущественный вред составил более 1700 рублей.

Подозреваемый на допросе дал признательные показания, раскаялся, принимает меры к возмещению причиненного ущерба.

К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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Узденским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 Уголовного...
 
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