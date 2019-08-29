Житель Узденского района подозревается в совершении хулиганских действий

Источник материала: Единство

По данным следствия, вечером 18 августа текущего года подозреваемый со своим знакомым распивал спиртные напитки на берегу озера в Узденском районе. После того как спиртное закончилось, решили поехать в Минск. Для этого вышли на автодорогу «Минск – Слуцк – Микашевичи» вблизи агрогородка Озеро и стали искать попутный автомобиль.

Машины не останавливались, и мужчина разозлился. Находясь на обочине, он бросил камень в проезжающий Kia Rio. В результате хулиганских действий повредил лобовое стекло и крышу легкового автомобиля, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

Несмотря на то, что фигурант попытался скрыться с места происшествия, водитель поврежденной машины остановился и его задержал.

Следователь провел осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Причиненный имущественный вред составил более 1700 рублей.

Подозреваемый на допросе дал признательные показания, раскаялся, принимает меры к возмещению причиненного ущерба.

К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног