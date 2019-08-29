ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорские следователи устанавливают обстоятельства убийства

30.08.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Ночью 27 августа 2019 года правоохранительные органы выбыли в одну из деревень Солигорского района, где во дворе одного из домов от ожогов скончалась местная жительница.

Следственно-оперативной группой проведены осмотры места происшествия, дома и дворовой территории, опрошены жильцы, зафиксирована следовая картина, а также обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости и иные фрагменты.

В ходе доследственной проверки получены сведения о криминальном характере произошедшего.

По предварительным данным, полученным следователями, женщина была облита горючей жидкостью, от возгорания которой получила телесные повреждения и скончалась на месте.

По подозрению в совершении убийства, совершенном с особой жестокостью (п. 6. ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь), задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком.

Следователи продолжают допросы свидетелей, задержанного, собирают материал, характеризующий его личность.

По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы, производство которых поручено специалистом управления ГКСЭ по Минской области.

Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства 39-летней женщины.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В поле под Рогачевом сгорел МАЗ с силосом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика