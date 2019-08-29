Солигорские следователи устанавливают обстоятельства убийства

Источник материала: Единство

Ночью 27 августа 2019 года правоохранительные органы выбыли в одну из деревень Солигорского района, где во дворе одного из домов от ожогов скончалась местная жительница.

Следственно-оперативной группой проведены осмотры места происшествия, дома и дворовой территории, опрошены жильцы, зафиксирована следовая картина, а также обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости и иные фрагменты.

В ходе доследственной проверки получены сведения о криминальном характере произошедшего.

По предварительным данным, полученным следователями, женщина была облита горючей жидкостью, от возгорания которой получила телесные повреждения и скончалась на месте.

По подозрению в совершении убийства, совершенном с особой жестокостью (п. 6. ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь), задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком.

Следователи продолжают допросы свидетелей, задержанного, собирают материал, характеризующий его личность.

По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы, производство которых поручено специалистом управления ГКСЭ по Минской области.

Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног