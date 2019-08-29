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В Гомеле прохожие во дворе заброшенного дома нашли мужчину с пулевым ранением

30.08.2019 10:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле во дворе дома обнаружен мужчина с пулевым ранением. Состояние пострадавшего тяжелое, сообщает МВД.


Мужчину с ранениями в области живота обнаружили во дворе частного дома, предназначенного под снос. Скорую вызвали прохожие — компания из двух мужчин и женщины.

Раненым оказался 33-летний ранее судимый гомельчанин. Его состояние на момент госпитализации оценивалось как тяжелое. Сейчас мужчина прооперирован.

Очевидцы описали внешность человека, возможно причастного к совершению преступления. Оперативники задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра. Идет следствие.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле во дворе дома обнаружен мужчина с пулевым ранением. Состояние пострадавшего тяжелое.
 
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