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В Гомеле прохожие во дворе заброшенного дома нашли мужчину с пулевым ранением
Источник материала: Tut.by
В Гомеле во дворе дома обнаружен мужчина с пулевым ранением. Состояние пострадавшего тяжелое,
Мужчину с ранениями в области живота обнаружили во дворе частного дома, предназначенного под снос. Скорую вызвали прохожие — компания из двух мужчин и женщины.
Раненым оказался 33-летний ранее судимый гомельчанин. Его состояние на момент госпитализации оценивалось как тяжелое. Сейчас мужчина прооперирован.
Очевидцы описали внешность человека, возможно причастного к совершению преступления. Оперативники задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра. Идет следствие.
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В Гомеле во дворе дома обнаружен мужчина с пулевым ранением. Состояние пострадавшего тяжелое.
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