Сотрудники милиции Несвижского РОВД на пожаре спасли мужчину

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сообщение о загорании жилого дома в деревне Грицы поступило спасателям 29 августа в 18.11.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление внутри одноэтажного дома. До прибытия спасателей из горящего дома сотрудники РОВД майор милиции Николай Ивановский и старший лейтенант милиции Руслан Проневич спасли хозяина дома.

















– Я и мой коллега осуществляли объезд деревни и, следуя по ул. Луговая, увидели, что женщина машет рукой, – рассказал Николай Ивановский, – Мы остановились и увидели дым. Подбежав к дому, вошли внутрь, ничего не было видно, от дыма разъедало глаза, – продолжил сотрудник милиции, – Мы вернулись на улицу, облились водой, Руслан вызвал спасателей. Затем мы вновь вошли в дом и в комнате обнаружили мужчину, вытащили его на свежий воздух. Стали обливать его лицо водой, хозяин дома пришел в себя.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Пожар ликвидировали спасатели.

В результате пожара огнем поврежден пол на площади 1 м кв., постельные принадлежности, закопчены стены в комнате.

Причина пожара устанавливается.