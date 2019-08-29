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Сотрудники милиции Несвижского РОВД на пожаре спасли мужчину

30.08.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сообщение о загорании жилого дома в деревне Грицы поступило спасателям 29 августа в 18.11.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление внутри одноэтажного дома. До прибытия спасателей из горящего дома сотрудники РОВД майор милиции Николай Ивановский и старший лейтенант милиции Руслан Проневич спасли хозяина дома.

Сотрудники милиции Несвижского РОВД на пожаре спасли мужчину

Сотрудники милиции Несвижского РОВД на пожаре спасли мужчину

Сотрудники милиции Несвижского РОВД на пожаре спасли мужчину

Сотрудники милиции Несвижского РОВД на пожаре спасли мужчину

– Я и мой коллега осуществляли объезд деревни и, следуя по ул. Луговая, увидели, что женщина машет рукой, – рассказал Николай Ивановский, – Мы остановились и увидели дым. Подбежав к дому, вошли внутрь, ничего не было видно, от дыма разъедало глаза, – продолжил сотрудник милиции, – Мы вернулись на улицу, облились водой, Руслан вызвал спасателей. Затем мы вновь вошли в дом и в комнате обнаружили мужчину, вытащили его на свежий воздух. Стали обливать его лицо водой, хозяин дома пришел в себя.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Пожар ликвидировали спасатели.

В результате пожара огнем поврежден пол на площади 1 м кв., постельные принадлежности, закопчены стены в комнате.

Причина пожара устанавливается.

 


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Сообщение о загорании жилого дома в деревне Грицы поступило спасателям 29 августа в 18.11. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление внутри
 
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