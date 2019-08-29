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«Быстрее! Горят! На балконе стоят!». В Гомеле ночью загорелась квартира, погибли три человека

30.08.2019 12:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в результате ночного пожара в одной из многоэтажек погибли три человека. Подробности сообщили в МЧС.


Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 8-м этаже девятиэтажки по улице Народного Ополчения поступило спасателям 30 августа в 2.23. «Быстрее! Горят! На балконе стоят! На 8-м этаже!» — кричала спасателям прохожая. Те полетели на вызов — но увы.

В квартире сотрудники МЧС нашли троих погибших — двух женщин и мужчину.

Также на полу в коридоре в тяжелом состоянии найден хозяин квартиры, он госпитализирован.


Рассматриваемая версия произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 8-м этаже девятиэтажки по улице Народного Ополчения поступило спасателям 30 августа в 2.23.
 
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