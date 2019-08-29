|
«Быстрее! Горят! На балконе стоят!». В Гомеле ночью загорелась квартира, погибли три человека
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в результате ночного пожара в одной из многоэтажек погибли три человека. Подробности
Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 8-м этаже девятиэтажки по улице Народного Ополчения поступило спасателям 30 августа в 2.23. «Быстрее! Горят! На балконе стоят! На 8-м этаже!» — кричала спасателям прохожая. Те полетели на вызов — но увы.
В квартире сотрудники МЧС нашли троих погибших — двух женщин и мужчину.
Также на полу в коридоре в тяжелом состоянии найден хозяин квартиры, он госпитализирован.
Рассматриваемая версия произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 8-м этаже девятиэтажки по улице Народного Ополчения поступило спасателям 30 августа в 2.23.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)