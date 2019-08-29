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Группа подростков избила палками и ограбила мужчину, все были задержаны
30.08.2019 14:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оперативное задержание четверых молодых людей происходило вчера около пяти часов утра в Барановичах. Сообщение в милицию поступило от местной жительницы, которая увидела, как компания молодых людей избивает парня.
К месту происшествия выбыли наряд Департамента охраны, следственно-оперативная группа и медики.
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Оперативное задержание четверых молодых людей происходило вчера около пяти часов утра в Барановичах. Сообщение в милицию поступило от местной жительницы,...
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