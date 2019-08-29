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Кому помешали мусорные урны?

30.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Результат «развлечений» хулиганов обнаружила директор ГУ «ТЦСОН Борисовского района» О.В. Копыток.

Подробнее читайте на страницах «А».

 
 
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