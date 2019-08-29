Результат «развлечений» хулиганов обнаружила директор ГУ «ТЦСОН Борисовского района» О.В. Копыток.
Подробнее читайте на страницах «А».
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Кому помешали мусорные урны?
Источник материала: Единство
Результат «развлечений» хулиганов обнаружила директор ГУ «ТЦСОН Борисовского района» О.В. Копыток.
Подробнее читайте на страницах «А».
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Вырванные «с корнем» мусорные урны – такой «след» после себя оставили в сквере возле территориального центра социального обслуживания по ул. 50 лет БССР граждане,...
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