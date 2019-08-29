Два угона за ночь, или Недетские игры подростков из Жодино

Источник материала: Единство

Но кто бы ни оказался мирным жителем, а кто злодеем, все действия игроков остаются в их воображении. А вот подростки из Жодино уличные развлечения из игры превратили в криминальную реальность…

В городской отдел милиции обратился местный житель, владеющий «Опелем». Мужчина оставил незапертого железного коня на неохраняемой стоянке, и ночью кто-то пытался его угнать. В ту же ночь оперативникам предстояло разобраться в еще одном подобном происшествии – пенсионерка поведала о поездке незнакомцев на своей «Оке».

Как рассказал вриод начальника криминальной милиции Жодинского ГОВД Сергей Климович, незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сыщики изъяли видеозапись с камер наружного видеонаблюдения. На ней видно, как компания людей осматривает машины с фонариком и проникает в «Опель».

– Злоумышленники пытались завести двигатель, частично это у них получилось: загорелись стоп-сигналы и фары. Но с места автомобиль не сдвинулся, – поясняет С. Климович. – Они вышли из салона, похитив из багажника баскетбольный мяч, которым впоследствии играли, и скрылись на другой улице.

Там-то и оказалась следующая «жертва» – отечественный автомобиль: один из злоумышленников сел за руль, двое толкали.

Установлено, что в ту ночь подобным образом развлекалась трое подростков: самый младший – 15-летний ученик гимназии, остальным по 17 лет, они нигде не учатся и не работают. От нечего делать они устроили променад по вечернему городу и заодно научили местных жителей не оставлять свои автомобили открытыми. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угона, за который наказание наступает с 14 лет.