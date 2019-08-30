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В Минске в водоеме утонул подросток

30.08.2019 23:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 30 августа в Минске утонул 13-летний ребенок. О происшествии сообщается в Twitter МЧС.

Спасателям позвонил очевидец. От детей, которые были на берегу, он узнал, что подросток пошел купаться в водоеме и скрылся под водой. Случилось все около 19 часов на улице Вязынской.

Спасатели достали мальчика с глубины 2 метра в 4 метрах от берега. Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако позже констатировали смерть ребенка.

 
Теги: Минск
 
 
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Подросток пошел купаться в водоеме и скрылся под водой.
 
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