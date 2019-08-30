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«Люди едут в лес и на болота». В Лидском районе произошел крупный пожар на торфяниках
Источник материала: Tut.by
Крупный торфяной пожар локализовали накануне в Докудовском лесничестве Лидского лесхоза, сообщили TUT.BY в Минлесхозе. Предварительная площадь возгорания — 1,8 га.
Пожар произошел недалеко от республиканского биологического заказника «Докудовский».
Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего, это неосторожное обращение с огнем.
— Работники лесхоза при обследовании территории обнаружили 17 припаркованных легковых автомобилей. Места у нас клюквенные, люди едут в лес и на болота. В большинстве случаев причиной подобных возгораний является человеческий фактор, — поясняет главный лесничий Лидского лесхоза Андрей Еремейчик.
Работы по локализации очага существенно осложняли два фактора: задымление, которое традиционно сопровождает торфяные пожары, и отсутствие дорог в этих местах.
По состоянию на 11.00 31 августа угрозы распространения огня нет. Сейчас техника заливает очаг водой.
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«Обнаружили 17 припаркованных легковых автомобилей. Места у нас клюквенные, люди едут в лес и на болота».
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