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«Люди едут в лес и на болота». В Лидском районе произошел крупный пожар на торфяниках

31.08.2019 17:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупный торфяной пожар локализовали накануне в Докудовском лесничестве Лидского лесхоза, сообщили TUT.BY в Минлесхозе. Предварительная площадь возгорания — 1,8 га.


Фото из архива, носит иллюстративный характер

Пожар произошел недалеко от республиканского биологического заказника «Докудовский».

Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего, это неосторожное обращение с огнем.

— Работники лесхоза при обследовании территории обнаружили 17 припаркованных легковых автомобилей. Места у нас клюквенные, люди едут в лес и на болота. В большинстве случаев причиной подобных возгораний является человеческий фактор, — поясняет главный лесничий Лидского лесхоза Андрей Еремейчик.

Работы по локализации очага существенно осложняли два фактора: задымление, которое традиционно сопровождает торфяные пожары, и отсутствие дорог в этих местах.

По состоянию на 11.00 31 августа угрозы распространения огня нет. Сейчас техника заливает очаг водой.

 
 
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«Обнаружили 17 припаркованных легковых автомобилей. Места у нас клюквенные, люди едут в лес и на болота».
 
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