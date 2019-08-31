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Под Браславом под косу трактора попал мужчина. Он спал в траве

01.09.2019 14:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславском районе трактор обкашивал обочину дороги и задел косой спящего в траве мужчину, пишет «Браслаўская звязда».

Инцидент произошел днем 29 августа. МТЗ-82 обкашивал обочину дороги Браслав — Поставы — Мядель. Вдруг водитель понял, что коса с чем-то столкнулась, и резко затормозил. Оказалось, что в траве спал пьяный мужчина. Его и зацепила коса.

52-летнего пострадавшего с травмами отвезли в больницу.

Тракторист утверждает, что не увидел спящего мужчину, так как тот лежал в высокой траве немного ниже обочины — в кювете, и к тому же на нем была незаметная одежда: камуфляж и кепка цвета хаки.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Инцидент произошел днем 29 августа. МТЗ-82 обкашивал обочину дороги Браслав - Поставы - Мядель. Вдруг водитель понял, что коса с чем-то столкнулась, и резко затормозил....
 
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