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В Норвегии упал вертолет, погибли шесть человек

01.09.2019 15:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число погибших при крушении вертолета недалеко от города Альта на севере Норвегии возросло до шести. Об этом сообщает местная полиция.

Ранее сообщалось о четырех погибших, всего в вертолете находились шесть человек. Одного пассажира доставили в больницу Тромсе, еще одного объявили пропавшим без вести.

По словам операционного директора, пропавший человек был найден мертвым около 20.40 (21.40 по минскому времени) 31 августа. Также от травм, несовместимых с жизнью, скончался госпитализированный пассажир.

Таким образом, в результате крушения вертолета погибли все пассажиры и пилот. Правоохранительные органы пока не разглашают имена погибших. Тем не менее на данным момент известно, что в вертолете находились пилот из Швеции и пять пассажиров из Альты в возрасте около 20 лет.

В настоящее время полиция расследует происшествие. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и сотрудников вертолетной компании.

По данным газеты Verdens Gang, потерпевший крушение вертолет принадлежал компании Helitrans. В компании сообщили, что они временно приостановили все полеты вертолетов после крушения у Альты.

 
 
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Ранее сообщалось о четырех погибших, всего в вертолете находились шесть человек. Одного пассажира доставили в больницу Тромсе, еще одного объявили пропавшим без...
 
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