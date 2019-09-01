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В Пинске задержан продававший марихуану местный житель
02.09.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Сотрудникам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД поступила информация о том, что неработающий, ранее судимый 20-летний пинчанин причастен к незаконному обороту наркотических веществ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт сбыта пинчанином марихуаны.
Более того, во время обыска в его доме также был обнаружен наркотик, предназначавшийся для реализации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом или без штрафа.
Фото ОНиПТЛ Пинского ГОВД.
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