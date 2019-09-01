В Пинске задержан продававший марихуану местный житель

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– Сотрудникам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД поступила информация о том, что неработающий, ранее судимый 20-летний пинчанин причастен к незаконному обороту наркотических веществ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт сбыта пинчанином марихуаны.

Более того, во время обыска в его доме также был обнаружен наркотик, предназначавшийся для реализации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом или без штрафа.

Фото ОНиПТЛ Пинского ГОВД.