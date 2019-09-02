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В Китае мужчина с ножом убил восемь школьников

03.09.2019 08:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Эньши в провинции Хубэй в первый день занятий мужчина напал с ножом на учеников младших классов одной из школы города, сообщает CNN.

В результате нападения восемь школьников погибли, еще двое — получили ранения. Возраст жертв не указан, но в китайских начальных школах обучаются дети от 6 до 13 лет.

Нападавший был задержан. Им оказался 40-летний мужчина. В заявлении полиции, которое было позже удалено без указания причин, не указано, какое у него было оружие и каковы были мотивы, побудившие его совершить преступление против детей.

По данным издания South China Morning Post, нападавший был вооружен ножом.

Нападение на детей в Китае уже случались. В этом году двое учеников были убиты во время нападения на школу в Байцзяпин в провинции Хунань, а в январе житель Пекина был задержан за нападение с молотком на школьников — тогда пострадали не менее 20 детей. В октябре прошлого года в Чунцине женщина с ножом убила 14 малышей в детском саду.

 
 
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Возраст жертв не указан, но в китайских начальных школах обучаются дети от 6 до 13 лет.
 
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