В Гомеле неизвестные избили девушку, затолкали в ее BMW X6 и увезли. Одного уже задержали - ему 17 лет

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на женщину напали трое неизвестных, избили и увезли на ее же авто. Одного нападавшего нашли. Ему всего 17 лет. Подробности разбойного нападения сообщили в МВД.

2 сентября примерно в 20.40 в милицию Гомеля поступило сообщение от жителей дома по улице Быховской, которые рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белый BMW и скрылись.

На розыск автомобиля были ориентированы все мобильные и пешие наряды. Разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Требования об остановке водитель иномарки проигнорировал.

Позже BMW был обнаружен на улице Севастопольской. За рулем была женщина-владелец, 1984 года рождения. Она была избита. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую, но перед этим она успела сообщить оперативникам необходимую информацию и приметы преступников.

Милиционеры с ОМОНом задержали одного из нападавших, 17-летнего гомельчанина. Позже женщина сообщила о некоторых подробностях произошедшего. В момент, когда она подъехала к дому, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину и вывезли в лес, где потребовали передать им деньги. В багажнике молодые люди нашли 5 тыс. долларов США и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в машине и скрылись.

Известны двое других соучастников, их ищут. Все трое ранее судимы.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».