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Незадекларированная валюта привела к привлечению к административной ответственности

03.09.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Незадекларированная валюта привела к привлечению к административной ответственности

При проведении таможенного контроля пассажирского поезда, сообщением «Минск – Одесса», следовавшего из Республики Беларусь в Украину, работники Гомельской таможни пресекли перемещение валюты с нарушение таможенного законодательства. В ходе устного опроса, гражданка Украины заявила, что не перемещает товары, запрещенные или ограниченные к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, подлежащие таможенному декларированию, в том числе наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте.

В результате проведения таможенного осмотра сопровождаемого багажа, а именно, в дамской сумке коричневого цвета, принадлежащей гражданке Украины, обнаружены денежные средства в размере 20350 долларов США, 3220 евро, 27500 гривен. Перемещаемые денежные средства подлежали таможенному декларированию путем предоставления таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Денежные средства в размере 10350 долларов США, 3220 евро и 27500 гривен в части превышения суммы в 10000 долларов США в эквиваленте валют, перемещение которых через таможенную границу ЕАЭС подлежит обязательному письменному декларированию, изъяты.

Гомельской таможней начат административный процесс по части 2 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Гомельская таможня напоминает, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1, статьи 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию в письменной форме подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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При проведении таможенного контроля пассажирского поезда, сообщением «Минск – Одесса», следовавшего из Республики Беларусь в Украину, работники...
 
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