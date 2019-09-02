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Двое пинчан с подельником похитили из квартиры в Ивацевичском районе 10 тысяч долларов
03.09.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Cотрудники уголовного розыска установили, что брат потерпевшего находится тюрьме. Своим сокамерникам он не раз рассказывал о родственнике, который преуспел в жизни и бизнесе. Выйдя на свободу, 23-летний житель Березы и 25-летний житель Пинска решили воспользоваться полученной информацией. В подельники они взяли знакомого 18-летнего пинчанина, обсудили план действий и ночью проникли в квартиру бизнесмена.
Выручку преступная троица поделила между собой. Двое из них купили по автомобилю. На следующий день оперативники задержали жителя Березы у него дома, там же была обнаружена часть украденных денег. А спустя время на мелком ДТП попались и пинчане. Поздно вечером, проезжая по двору многоквартирного дома, они повредили и бросили машину. По горячим следам сотрудники Пинского ГОВД задержали злоумышленников и передали ивацевичским коллегам.
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