Двое пинчан с подельником похитили из квартиры в Ивацевичском районе 10 тысяч долларов

Источник материала: Полесская правда



Жительница поселка Зеленый Бор присматривала за квартирой брата, пока тот находился в загранкомандировке. В один из дней женщина обнаружила, что в окне нет стекла. Выяснилось, что исчезла крупная сумма. Из дома пропали почти $10 тыс. О происшествии она сообщила в милицию.

Cотрудники уголовного розыска установили, что брат потерпевшего находится тюрьме. Своим сокамерникам он не раз рассказывал о родственнике, который преуспел в жизни и бизнесе. Выйдя на свободу, 23-летний житель Березы и 25-летний житель Пинска решили воспользоваться полученной информацией. В подельники они взяли знакомого 18-летнего пинчанина, обсудили план действий и ночью проникли в квартиру бизнесмена.

Выручку преступная троица поделила между собой. Двое из них купили по автомобилю. На следующий день оперативники задержали жителя Березы у него дома, там же была обнаружена часть украденных денег. А спустя время на мелком ДТП попались и пинчане. Поздно вечером, проезжая по двору многоквартирного дома, они повредили и бросили машину. По горячим следам сотрудники Пинского ГОВД задержали злоумышленников и передали ивацевичским коллегам.













ОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа. Подозреваемые находятся в ИВС.