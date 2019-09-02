Десятки человек погибли из-за пожара на судне у берегов Калифорнии

Источник материала: Tut.by

Водолазы сумели обнаружить 25 тел жертв пожара, произошедшего накануне близ острова Санта-Крус в округе Санта-Барбара. Об этом сообщает Associated Press .



Фото: twitter.com/VCFD_PIO

Еще девять человек остаются пропавшими без вести. Пятерым членам экипажа удалось спастись — их взяла на борт оказавшаяся неподалеку яхта The Grape Escape, двое из них легко пострадали. По словам владельцев яхты, пожар на судне произошел глубоко ночью.

23-метровая яхта Conception использовалась дайверами. В ночь гибели она направлялась к островам Чаннел-Айлендс, входящим в одноименный парк. Яхта загорелась около 3.00 по местному времени у населенного пункта Платтс-Харбор. Пожарный департамент опубликовал фотографии , на которых видно, как спасатели пытаются справиться с огнем.

Ранее в Береговой охране заявляли, что рассчитывают на то, что некоторые дайверы со сгоревшего судна могли выжить, добравшись вплавь до берега.