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В Гомеле мужчина выпал из окна больницы. Пациент погиб

03.09.2019 11:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 2 сентября, примерно в 21.40, в Гомеле пациент областной клинической больницы выпал из окна восьмого этажа лечебного корпуса.

58-летний мужчина погиб на месте, сообщает СК.

Следователи проводят проверку по данному факту. Опрашиваются медицинские работники и пациенты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Гомель
 
 
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