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В Гомеле мужчина выпал из окна больницы. Пациент погиб
Источник материала: Tut.by
Вчера, 2 сентября, примерно в 21.40, в Гомеле пациент областной клинической больницы выпал из окна восьмого этажа лечебного корпуса.
58-летний мужчина погиб на месте,
Следователи проводят проверку по данному факту. Опрашиваются медицинские работники и пациенты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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58-летний мужчина погиб на месте.
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