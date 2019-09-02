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Спасатели нашли заблудившегося в Вороновском районе грибника
03.09.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мужчину, потерявшегося в лесном массиве возле деревни Веканцы Вороновского района, искали с помощью спасателей и милиции, сообщили
Сообщение в службу спасения поступило после десяти вечера 2 сентября. Супруга потерявшегося жителя района пояснила, что ее муж выехал на велосипеде из дома в лес за грибами и с тех пор связь с ним пропала, местонахождение мужчины было неизвестно.
В результате поисковой операции в 23.21 мужчина был найден в лесу работниками МЧС. В медицинской помощи он не нуждался.
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Мужчину, потерявшегося в лесном массиве возле деревни Веканцы Вороновского района, искали с помощью спасателей и милиции, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение в службу...
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