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Спасатели нашли заблудившегося в Вороновском районе грибника

03.09.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спасатели нашли заблудившегося в Вороновском районе грибника

Мужчину, потерявшегося в лесном массиве возле деревни Веканцы Вороновского района, искали с помощью спасателей и милиции, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение в службу спасения поступило после десяти вечера 2 сентября. Супруга потерявшегося жителя района пояснила, что ее муж выехал на велосипеде из дома в лес за грибами и с тех пор связь с ним пропала, местонахождение мужчины было неизвестно.

В результате поисковой операции в 23.21 мужчина был найден в лесу работниками МЧС. В медицинской помощи он не нуждался.

https://www.belta.by

 
 
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Мужчину, потерявшегося в лесном массиве возле деревни Веканцы Вороновского района, искали с помощью спасателей и милиции, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение в службу...
 
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