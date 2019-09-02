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КГБ: по делу аккумуляторного завода задержаны два чиновника Минприроды

03.09.2019 15:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Генеральную прокуратуру Беларуси был передан ряд уголовных дел в связи со строительством аккумуляторного завода в Бресте. Вместе с владельцем аккумуляторного завода Виктором Лемешевским был задержан ряд лиц, в том числе два чиновника Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, заявил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик в кулуарах Международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит в Минске.

КГБ: по делу аккумуляторного завода задержаны два чиновника Минприроды

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Лемешевский, а также ряд других лиц были задержаны по подозрению в том, что они "давали взятки ответственным лицам за решение тех или иных вопросов, в том числе и тех, которые касаются строительства аккумуляторного завода", пояснил Вакульчик.

Он также напомнил, что в настоящее время в Генеральной прокуратуре находится ряд дел, связанных с аккумуляторным заводом в Бресте. Прокуратура расследует, в частности, дела, возбужденные КГБ по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

КГБ: по делу аккумуляторного завода задержаны два чиновника Минприроды

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фигурантами этих дел стали владелец завода Виктор Лемешевский, главный бухгалтер ООО "Белинвестторг-Сплав" Светлана Лемешевская и бывший директор этой компании Сергей Охремчук, а также замдиректора "Белинвестторг-Сплав" Иван Покислюк. Все они задержаны, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

КГБ: по делу аккумуляторного завода задержаны два чиновника Минприроды

Строительство аккумуляторного завода в Бресте вызвало большой резонанс среди местных жителей. После народного недовольства местные власти решили перепроверить соответствие завода АКБ экологическим стандартам. Высказывалась по резонансной теме и глава Администрации президента Наталья Кочанова — она подчеркивала, что все проблемные вопросы находятся на постоянном контроле. В конце августа заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут в очередной раз подчеркнул, что Минприроды не разрешит ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте, если там будут нарушены экологические нормы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Генеральную прокуратуру Беларуси был передан ряд уголовных дел в связи со строительством аккумуляторного завода в Бресте. Вместе с владельцем...
 
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