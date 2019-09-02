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В Барановичах 21-летний парень попал под тепловоз
Источник материала: Tut.by
2 сентября около 23.45 в Барановичах на пешеходном настиле возле остановки «Локомотивное депо» тепловоз травмировал 21-летнего парня,
Машинист тепловоза заметил молодого человека на расстоянии 20 метров и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Пострадавшего увезли в травматологию больницы.
Молодой человек был трезв.
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Пострадавшего увезли в травматологию больницы. На момент происшествия молодой человек трезв.
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