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В д.Костричи Кировского района сгорела баня

04.09.2019 — ЧП | Кировец  
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Источник материала: Кировец

 

В д.Костричи Кировского района сгорела баня

В минувшую субботу в д.Костричи Кировского района произошел пожар в бане. Об этом сообщила инспектор СПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

В дежурную службу районного отдела по ЧС около 8 часов утра  поступило сообщение от жителей д.Костричи Любоничского сельского Совета о пожаре дома в по ул.Центральной в д.18 названного населенного пункта.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение бани и гаража открытым пламенем, внутри гаража находился автомобиль. Хозяева домовладения находились на улице.

В результате пожара уничтожен автомобиль,  кровля бани и гаража, повреждены стены бани и гаража по всей площади, а также имущество, находящееся внутри бани.  Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

 

 
 
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  В минувшую субботу в д.Костричи Кировского района произошел пожар в бане. Об этом сообщила инспектор СПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко. В...
 
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