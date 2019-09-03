В д.Костричи Кировского района сгорела баня

Источник материала: Кировец





В минувшую субботу в д.Костричи Кировского района произошел пожар в бане. Об этом сообщила инспектор СПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

В дежурную службу районного отдела по ЧС около 8 часов утра поступило сообщение от жителей д.Костричи Любоничского сельского Совета о пожаре дома в по ул.Центральной в д.18 названного населенного пункта.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение бани и гаража открытым пламенем, внутри гаража находился автомобиль. Хозяева домовладения находились на улице.

В результате пожара уничтожен автомобиль, кровля бани и гаража, повреждены стены бани и гаража по всей площади, а также имущество, находящееся внутри бани. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.