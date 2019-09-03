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В Радуни горел автомобиль

04.09.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Радуни горел автомобиль

4 сентября в 00.18 поступило сообщение о пожаре пассажирского микроавтобуса Форд-Транзит (1991 г.в.), в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждено оборудование моторного отсека, передние колеса и салон автомобиля. Причина пожара устанавливается.

За сутки в Гродненской области произошли еще 2 пожара, пострадал 1 человек.

Пожар в гараже с пострадавшим

3 сентября в 04.45 поступило сообщение о пожаре в гараже на территории ГСК «Колесо» в  Новогрудке по улице Гродненской. В результате уничтожены кровля и находящийся внутри легковой автомобиль Киа-Сефиа (1997 г.в), повреждены кровли и имущество в соседних гаражах. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги 1,2 степени (8% тела) отец хозяина, 1960 г.р., неработающий, который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

Обнаружение пожара системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния»

3 сентября в 12.31 системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружен пожар в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития ОАО «Гроднопромстрой» в  Гродно по улице Лидской. В результате повреждены подоконник и оконная рама. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожары в природных экосистемах

За сутки в области пожаров в экосистемах не зарегистрировано. С начала года зафиксировано 247 случаев загораний сухой растительности на общей площади 92,42 га, 69 лесных пожаров на общей площади 856,99 га, 9 загораний торфа на площади 3,63 га. Введен запрет на посещение лесов в Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Свислочском районах.

Гродненское областное УМЧС.

 
Теги: Гродно
 
 
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4 сентября в 00.18 поступило сообщение о пожаре пассажирского микроавтобуса Форд-Транзит (1991 г.в.), в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждено...
 
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