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Четвертые сутки в Могилевской области ищут 84-летнюю женщину. Может, кто-то ее видел?
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области ищут 84-летнюю женщину. Жительница Быхова Галина Потапова пропала вечером 31 августа и вот уже четвертые сутки о ней ничего не известно,
Приметы: на вид 80 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые короткие (стрижка под мальчика), лицо овальное, кожа смуглая. На лбу есть пигментные пятна. Нет зубов. При ходьбе трясется левая рука.
Была одета: зеленая куртка до пояса с капюшоном на утеплителе из синтепона, синее платье, синие резиновые утепленные шлепанцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Потаповой, просят сообщить по телефонам 102, (+375 44) 750−77−16, (+375 29) 222−10−19.
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Галина Потапова из Быхова была одета в зеленую куртку с капюшоном, синее платье, синие утепленные шлепанцы.
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