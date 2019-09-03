ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четвертые сутки в Могилевской области ищут 84-летнюю женщину. Может, кто-то ее видел?

04.09.2019 10:00 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области ищут 84-летнюю женщину. Жительница Быхова Галина Потапова пропала вечером 31 августа и вот уже четвертые сутки о ней ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».


Фото: поисково-спасательный отряд «Симуран» Могилев

Приметы: на вид 80 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые короткие (стрижка под мальчика), лицо овальное, кожа смуглая. На лбу есть пигментные пятна. Нет зубов. При ходьбе трясется левая рука.

Была одета: зеленая куртка до пояса с капюшоном на утеплителе из синтепона, синее платье, синие резиновые утепленные шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Потаповой, просят сообщить по телефонам 102, (+375 44) 750−77−16, (+375 29) 222−10−19.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Галина Потапова из Быхова была одета в зеленую куртку с капюшоном, синее платье, синие утепленные шлепанцы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В д.Костричи Кировского района сгорела баня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика