Мошенник выманил деньги пользователей популярной соцсети, подделав фото банковской карты

Источник материала: Полесская правда



В последнее время на территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Пинского района, наблюдается рост количества преступлений в социальных сетях. Подробности очередного факта мошенничества корреспонденту pinsknews.by сообщил первый заместитель начальника Пинского РОВД – начальник криминальной милиции Дмитрий Кулеш:

– В один из дней в Пинский РОВД обратился молодой человек, с заявлением о том, что к его личной странице в социальной сети «ВКонтакте» неустановленное лицо получило несанкционированный доступ. От имени владельца аккаунта злоумышленник разослал друзьям личные сообщения, в которых просил перевести денежные средства на банковскую карту, фото которой было прикреплено в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что злоумышленник с помощью графического редактора добавил на имеющееся у него фото банковской карты имя и фамилию хозяина взломанной страницы. В итоге 4 человека из списка друзей, посчитав, что им пишет владелец страницы, перевели деньги в различных суммах на банковскую карту мошенника.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ст. 209 (мошенничество) УК Республики Беларусь.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников следует придерживаться следующих правил: