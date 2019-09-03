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Мошенник выманил деньги пользователей популярной соцсети, подделав фото банковской карты

04.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мошенник выманил деньги пользователей популярной соцсети, подделав фото банковской карты
В последнее время на территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Пинского района, наблюдается рост количества преступлений в социальных сетях. Подробности очередного факта мошенничества корреспонденту pinsknews.by сообщил первый заместитель начальника Пинского РОВД – начальник криминальной милиции Дмитрий Кулеш:

– В один из дней в Пинский РОВД обратился молодой человек, с заявлением о том, что к его личной странице в социальной сети «ВКонтакте» неустановленное лицо получило несанкционированный доступ. От имени владельца аккаунта злоумышленник разослал друзьям личные сообщения, в которых просил перевести денежные средства на банковскую карту, фото которой было прикреплено в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что злоумышленник с помощью графического редактора добавил на имеющееся у него фото банковской карты имя и фамилию хозяина взломанной страницы. В итоге 4 человека из списка друзей, посчитав, что им пишет владелец страницы, перевели деньги в различных суммах на банковскую карту мошенника.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ст. 209 (мошенничество) УК Республики Беларусь.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников следует придерживаться следующих правил:

  • создавать сложные пароли, используя цифры и буквы;
  • настроить двухэтапную аутентификацию с помощью подтверждения входа в аккаунт по СМС-сообщению;
  • не вводить логин и пароль от личных страниц в социальных сетях, на подозрительных сайтах;
  • при просьбе в социальной сети о переводе денежных средств, лично убедиться в том, что вам пишет владелец страницы в социальной сети;
  • никому не сообщать данные банковских карт, в том числе и сотрудникам банка, выпустившего платежную карту.
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