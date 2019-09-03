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Мошенник выманил деньги пользователей популярной соцсети, подделав фото банковской карты
04.09.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В один из дней в Пинский РОВД обратился молодой человек, с заявлением о том, что к его личной странице в социальной сети «ВКонтакте» неустановленное лицо получило несанкционированный доступ. От имени владельца аккаунта злоумышленник разослал друзьям личные сообщения, в которых просил перевести денежные средства на банковскую карту, фото которой было прикреплено в сообщении.
В ходе проверки было установлено, что злоумышленник с помощью графического редактора добавил на имеющееся у него фото банковской карты имя и фамилию хозяина взломанной страницы. В итоге 4 человека из списка друзей, посчитав, что им пишет владелец страницы, перевели деньги в различных суммах на банковскую карту мошенника.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ст. 209 (мошенничество) УК Республики Беларусь.
Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников следует придерживаться следующих правил:
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