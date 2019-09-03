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В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за пожара. Воспламенилось зарядное устройство

04.09.2019 12:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Cамолет авиакомпании China Eastern Airlines («Восточные китайские авиалинии») вскоре после вылета в среду утром из аэропорта города Нанкин (восточная провинция Цзянсу) был вынужден вернуться обратно из-за пожара на борту. Как сообщает шанхайский информационный ресурс, инцидент произошел с рейсом MU2809, выполнявшим перелет по маршруту Нанкин — Сямэнь.


Фото: shine.cn

Самолет Airbus A320neo вылетел в Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь) из Нанкина в 07.16 по местному времени (02.16 по минскому времени). Через некоторое время в салоне произошло воспламенение переносного зарядного устройства у одного из пассажиров. Командир экипажа из соображений безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Нанкине.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что часть внутренней обшивки возле окна обгорела. В момент воспламенения зарядное устройство, емкость которого соответствовала допустимым для проноса на борт нормам, не использовалось. О пострадавших информации не поступало.

 
 
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В салоне произошло воспламенение переносного зарядного устройства у одного из пассажиров.
 
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