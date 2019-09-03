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В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за пожара. Воспламенилось зарядное устройство
Источник материала: Tut.by
Cамолет авиакомпании China Eastern Airlines («Восточные китайские авиалинии») вскоре после вылета в среду утром из аэропорта города Нанкин (восточная провинция Цзянсу) был вынужден вернуться обратно из-за пожара на борту. Как сообщает шанхайский информационный ресурс, инцидент произошел с рейсом MU2809, выполнявшим перелет по маршруту Нанкин — Сямэнь.
Самолет Airbus A320neo вылетел в Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь) из Нанкина в 07.16 по местному времени (02.16 по минскому времени). Через некоторое время в салоне произошло воспламенение переносного зарядного устройства у одного из пассажиров. Командир экипажа из соображений безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Нанкине.
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В салоне произошло воспламенение переносного зарядного устройства у одного из пассажиров.
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