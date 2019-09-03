 Короткое замыкание в детском саду в Брестском районе: эвакуированы 172 человека

Источник материала: Виртуальный Брест

3 сентября 2019 года в 16-30 спасателям поступило сообщение о запахе гари в помещении моечной в здании ясли-сада в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС , открытого горения и задымления не наблюдалось, дети были эвакуированы на улицу.





В момент происшествия в здании находились 142 ребенка и 30 человек обслуживающего персонала.







По предварительным данным, около 16-30 воспитатель, находясь в помещении посудомоечной, услышала треск электропроводки в проточном водоногревателе, почувствовала запах горелой изоляции электропроводов и сообщила об этом спасателям. Затем совместно с коллегами женщина незамедлительно приступила к эвакуации детей. К прибытию спасателей все 172 человека были эвакуированы из здания.





В результате происшествия повреждено 10 сантиметров изоляции электропроводов без последующего горения. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.