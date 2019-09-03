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Короткое замыкание в детском саду в Брестском районе: эвакуированы 172 человека

04.09.2019 12:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

3 сентября 2019 года в 16-30 спасателям поступило сообщение о запахе гари в помещении моечной в здании ясли-сада в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытого горения и задымления не наблюдалось, дети были эвакуированы на улицу.

Короткое замыкание в детском саду в Брестском районе: эвакуированы 172 человека

В момент происшествия в здании находились 142 ребенка и 30 человек обслуживающего персонала.

Короткое замыкание в детском саду в Брестском районе: эвакуированы 172 человека
 Короткое замыкание в детском саду в Брестском районе: эвакуированы 172 человека

По предварительным данным, около 16-30 воспитатель, находясь в помещении посудомоечной, услышала треск электропроводки в проточном водоногревателе, почувствовала запах горелой изоляции электропроводов и сообщила об этом спасателям. Затем совместно с коллегами женщина незамедлительно приступила к эвакуации детей. К прибытию спасателей все 172 человека были эвакуированы из здания.

Короткое замыкание в детском саду в Брестском районе: эвакуированы 172 человека

В результате происшествия повреждено 10 сантиметров изоляции электропроводов без последующего горения. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
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  3 сентября 2019 года в 16-30 спасателям поступило сообщение о запахе гари в помещении моечной в здании ясли-сада в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района....
 
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