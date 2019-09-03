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Короткое замыкание в детском саду в Брестском районе: эвакуированы 172 человека
04.09.2019 12:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 сентября 2019 года в 16-30 спасателям поступило сообщение о запахе гари в помещении моечной в здании ясли-сада в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района. Когда к месту вызова прибыли подразделения
В момент происшествия в здании находились 142 ребенка и 30 человек обслуживающего персонала.
По предварительным данным, около 16-30 воспитатель, находясь в помещении посудомоечной, услышала треск электропроводки в проточном водоногревателе, почувствовала запах горелой изоляции электропроводов и сообщила об этом спасателям. Затем совместно с коллегами женщина незамедлительно приступила к эвакуации детей. К прибытию спасателей все 172 человека были эвакуированы из здания.
В результате происшествия повреждено 10 сантиметров изоляции электропроводов без последующего горения. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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3 сентября 2019 года в 16-30 спасателям поступило сообщение о запахе гари в помещении моечной в здании ясли-сада в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района....
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