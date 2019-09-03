В Бресте четверо мужчин упали с лесов и были травмированы при выполнении работ

Источник материала: Виртуальный Брест

Днём 2 сентября трое рабочих строительной организации областного центра и инженер частного предприятия выполняли работы по демонтажу стеклопакета шахты лифта на уровне 2 этажа здания гостиницы, находящейся на реконструкции.





В указанное время произошло обрушение секции строительных лесов и мужчины упали с высоты около 4 метров на тротуарную плитку, получив телесные повреждения. В настоящее время все они находятся на излечении в учреждении здравоохранения.





Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имеют борты, обеспечивающие безопасность. По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователями опрашиваются пострадавшие и очевидцы, изъята и изучается документация по охране труда, назначены судебно-медицинские экспертизы.





В ходе проводимой проверки следователям необходимо установить наличие либо отсутствие в действиях должностных лиц строительных организаций, от которых направлялись работники, признаков нарушений правил охраны труда, а также в действиях каждого из работников признаков нарушений правил безопасности строительных работ, а также при их наличии, находятся ли они в причинно-следственной связи с наступившими последствиями.