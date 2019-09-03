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В Бресте четверо мужчин упали с лесов и были травмированы при выполнении работ

04.09.2019 17:06 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днём 2 сентября трое рабочих строительной организации областного центра и инженер частного предприятия выполняли работы по демонтажу стеклопакета шахты лифта на уровне 2 этажа здания гостиницы, находящейся на реконструкции.

В Бресте четверо мужчин упали с лесов и были травмированы при выполнении работ

В указанное время произошло обрушение секции строительных лесов и мужчины упали с высоты около 4 метров на тротуарную плитку, получив телесные повреждения. В настоящее время все они находятся на излечении в учреждении здравоохранения.

В Бресте четверо мужчин упали с лесов и были травмированы при выполнении работ

Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имеют борты, обеспечивающие безопасность. По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователями опрашиваются пострадавшие и очевидцы, изъята и изучается документация по охране труда, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В Бресте четверо мужчин упали с лесов и были травмированы при выполнении работ

В ходе проводимой проверки следователям необходимо установить наличие либо отсутствие в действиях должностных лиц строительных организаций, от которых направлялись работники, признаков нарушений правил охраны труда, а также в действиях каждого из работников признаков нарушений правил безопасности строительных работ, а также при их наличии, находятся ли они в причинно-следственной связи с наступившими последствиями.

 
 
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  Днём 2 сентября трое рабочих строительной организации областного центра и инженер частного предприятия выполняли работы по демонтажу стеклопакета шахты лифта...
 
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