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В Лельчицком районе в лесу потерялась женщина. Ищут уже второй день
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе в лесу пропала 58-летняя женщина. Ее ищут уже второй день,
3 сентября женщина отправилась в лес за ягодами недалеко от деревни Приболовичи. К вечеру домой не вернулась. Пропавшую искали МЧС и милиция, сегодня поиски продолжаются.
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3 сентября женщина отправилась в лес за ягодами недалеко от деревни Приболовичи. К вечеру домой не вернулась.
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