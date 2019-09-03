В Лельчицком районе в лесу потерялась женщина. Ищут уже второй день

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе в лесу пропала 58-летняя женщина. Ее ищут уже второй день, сообщили в МЧС.

3 сентября женщина отправилась в лес за ягодами недалеко от деревни Приболовичи. К вечеру домой не вернулась. Пропавшую искали МЧС и милиция, сегодня поиски продолжаются.