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Коробку с патронами обнаружили при расчистке Мухавца в Кобринском районе
05.09.2019 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобринском районе при расчистке русла реки Мухавец рабочие обнаружили коробку с патронами, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
"В органы внутренних дел 3 сентября обратился сотрудник предприятия мелиоративных систем. Мужчина сообщил, что во время работ по расчистке русла реки Мухавец вблизи деревни Жуховцы бригада обнаружила металлическую емкость, в которой находилось 363 патрона", - сказала Татьяна Коток.
Прибывшие на место правоохранители находку изъяли. Предположительно, патроны относятся к периоду Великой Отечественной войны. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области при проведении баллистической экспертизы установят их пригодность для стрельбы.
Кобринский РОВД проводит проверку.
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В Кобринском районе при расчистке русла реки Мухавец рабочие обнаружили коробку с патронами, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления...
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