Коробку с патронами обнаружили при расчистке Мухавца в Кобринском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе при расчистке русла реки Мухавец рабочие обнаружили коробку с патронами, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.





"В органы внутренних дел 3 сентября обратился сотрудник предприятия мелиоративных систем. Мужчина сообщил, что во время работ по расчистке русла реки Мухавец вблизи деревни Жуховцы бригада обнаружила металлическую емкость, в которой находилось 363 патрона", - сказала Татьяна Коток.





Прибывшие на место правоохранители находку изъяли. Предположительно, патроны относятся к периоду Великой Отечественной войны. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области при проведении баллистической экспертизы установят их пригодность для стрельбы.

Кобринский РОВД проводит проверку.