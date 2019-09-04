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Коробку с патронами обнаружили при расчистке Мухавца в Кобринском районе

05.09.2019 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе при расчистке русла реки Мухавец рабочие обнаружили коробку с патронами, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Коробку с патронами обнаружили при расчистке Мухавца в Кобринском районе

"В органы внутренних дел 3 сентября обратился сотрудник предприятия мелиоративных систем. Мужчина сообщил, что во время работ по расчистке русла реки Мухавец вблизи деревни Жуховцы бригада обнаружила металлическую емкость, в которой находилось 363 патрона", - сказала Татьяна Коток.

Коробку с патронами обнаружили при расчистке Мухавца в Кобринском районе

Прибывшие на место правоохранители находку изъяли. Предположительно, патроны относятся к периоду Великой Отечественной войны. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области при проведении баллистической экспертизы установят их пригодность для стрельбы.

Кобринский РОВД проводит проверку.

 
 
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  В Кобринском районе при расчистке русла реки Мухавец рабочие обнаружили коробку с патронами, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления...
 
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