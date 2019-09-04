Внимание – пешеход!

Источник материала: Единство

В ходе профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности по ежедневной отработке в темное время суток населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам, также по выявлению пешеходов, велосипедистов, водителей гужевого транспорта, не соблюдающих Правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов.

Напоминаем, что согласно статье 18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

Призываем водителей к удвоенному вниманию на дорогах. Будьте предельно внимательны при совершении маневров на внутридворовых территориях и при проезде пешеходных переходов.

Уважаемые пешеходы! При переходе проезжей части обязательно смотрите по сторонам, даже если переходите дорогу по пешеходному переходу. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами. Будьте бдительны!

Уважаемые автомобилисты! Не оставайтесь равнодушными! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ГАИ Минской области на телефонную линию 102. Возможно, ваш звонок убережет чью-то жизнь!

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