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В Минске спасатели вытащили людей из задымленного лифта - они уже задыхались

06.09.2019 15:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 6 сентября спасатели выезжали в Институт экономики НАН Беларуси на улице Сурганова в Минске. Там произошло задымление в машинном отделении лифта, шесть человек в кабине начали задыхаться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Сначала поступил звонок о том, что на 13-м этаже института горит электропроводка в щите управления лифта. До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 50 человек. Когда сотрудники МЧС были уже в здании, на номер 101 раздался еще один звонок:

— Женщина взволнованно сообщила, что в грузовом лифте на уровне 1−2 этажей находятся 6 человек, в лифте присутствует задымление, люди задыхаются, — рассказали в МЧС.

Работники при помощи спецоборудования вскрыли кабину, затем подали людям маски и извлекли на свежий воздух. Это были пятеро женщин и один мужчина, все — работники института. Пятерых из них позже госпитализировали для дальнейшего осмотра.

Пожар ликвидировали через 15 минут после первого звонка. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание.

 
Теги: Минск
 
 
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За 15 минут спасатели вытащили людей на свежий воздух и ликвидировали возгорание.
 
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