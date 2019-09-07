В Молодечно трех рабочих засыпало землей, двое из них погибли

Источник материала: Tut.by

Два человека погибло и один получил травмы в Молодечно, мужчин засыпало грунтом, сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что троих человек засыпало грунтом вблизи улицы Городокская в Молодечно, поступило в субботу, 7 сентября в 20−03. Спасатели извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина — госпитализирован

Выяснилось, что работники проводили земляные работы по устройству ливневой канализации, когда произошло обрушение грунта в траншее (глубина траншеи более 2 м, ширина 1,5 м). До прибытия спасателей население пыталось оказать помощь троим засыпанным.