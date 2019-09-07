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В Молодечно трех рабочих засыпало землей, двое из них погибли

08.09.2019 13:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибло и один получил травмы в Молодечно, мужчин засыпало грунтом, сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что троих человек засыпало грунтом вблизи улицы Городокская в Молодечно, поступило в субботу, 7 сентября в 20−03. Спасатели извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина — госпитализирован

Выяснилось, что работники проводили земляные работы по устройству ливневой канализации, когда произошло обрушение грунта в траншее (глубина траншеи более 2 м, ширина 1,5 м). До прибытия спасателей население пыталось оказать помощь троим засыпанным.

 
 
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Работники проводили земляные работы по устройству ливневой канализации, когда произошло обрушение грунта в траншее
 
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