Правоохранители озвучили основную версию пропажи Максима Мархалюка

Источник материала: Виртуальный Брест

Ребенок пропал без вести 16 сентября 2017 года. Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси. В ней приняли участие более 2000 человек. Но мальчика так и не нашли.





Максим Мархалюк. Фото: архив семьи МАРХАЛЮК

В программе «Неделя» на СТВ 8 сентября 2019 года озвучили основную версию пропажи мальчика.

— Дело до сих пор не прекращается и проводятся активные мероприятия. Одна из приоритетных версий – что все-таки ребенок заблудился в лесном массиве, — рассказал начальник отдела Главного управления угрозыска криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрий Крюков.





Листовка о пропаже Максима на остановке на ул. Домейко. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Напомним, Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября 2017 года. Он сказал друзьям, что пойдет собирать грибы, и исчез. У шалаша, в котором играли местные дети, нашли велосипед мальчика. 26 сентября по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. 6 октября мальчика объявили в международный розыск, но это не дало никаких результатов. 10 октября 2017 года Максиму исполнилось 11 лет.

Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси: в ней приняли участие более 2000 человек. Помимо волонтеров и сотрудников правоохранительных органов в поисках были задействованы и экстрасенсы.





Фото: сайт change.org





Фото: Екатерина БУБЕН, Intex-press





Фото: Поисково-спасательный отряд «Ангел»