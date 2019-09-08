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Правоохранители озвучили основную версию пропажи Максима Мархалюка

09.09.2019 11:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ребенок пропал без вести 16 сентября 2017 года. Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси. В ней приняли участие более 2000 человек. Но мальчика так и не нашли.

Правоохранители озвучили основную версию пропажи Максима Мархалюка

Максим Мархалюк. Фото: архив семьи МАРХАЛЮК

В программе «Неделя» на СТВ 8 сентября 2019 года озвучили основную версию пропажи мальчика.

— Дело до сих пор не прекращается и проводятся активные мероприятия. Одна из приоритетных версий – что все-таки ребенок заблудился в лесном массиве, — рассказал начальник отдела Главного управления угрозыска криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрий Крюков.

Правоохранители озвучили основную версию пропажи Максима Мархалюка

Листовка о пропаже Максима на остановке на ул. Домейко. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Напомним, Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября 2017 года. Он сказал друзьям, что пойдет собирать грибы, и исчез. У шалаша, в котором играли местные дети, нашли велосипед мальчика. 26 сентября по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. 6 октября мальчика объявили в международный розыск, но это не дало никаких результатов. 10 октября 2017 года Максиму исполнилось 11 лет.

Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси: в ней приняли участие более 2000 человек. Помимо волонтеров и сотрудников правоохранительных органов в поисках были задействованы и экстрасенсы.

Правоохранители озвучили основную версию пропажи Максима Мархалюка

Фото: сайт change.org

Правоохранители озвучили основную версию пропажи Максима Мархалюка

Фото: Екатерина БУБЕН, Intex-press

Правоохранители озвучили основную версию пропажи Максима Мархалюка

Фото: Поисково-спасательный отряд «Ангел»

 
 
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  Ребенок пропал без вести 16 сентября 2017 года. Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси. В ней приняли участие более 2000 человек. Но...
 
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