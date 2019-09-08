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В Витебске 4-летний ребенок выпал из окна: мать оставила его на пьяного сожителя
Источник материала: Tut.by
Днем 8 сентября 4-летний мальчик выпал из окна на третьем этаже одного из многоквартирных домов в Витебске. Мать оставила ребенка на своего пьяного сожителя,
В момент происшествия с ребенком находился сожитель его матери. Мужчина был пьян, у него зафиксировали более 2,2 промилле.
— Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Угрозы его жизни и здоровью нет. Проводится проверка, — сообщают в СК.
С августа эта семья, в которой трое несовершеннолетних детей, состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.
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С августа эта семья, в которой трое несовершеннолетних детей, состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.
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