В Витебске 4-летний ребенок выпал из окна: мать оставила его на пьяного сожителя

Источник материала: Tut.by

Днем 8 сентября 4-летний мальчик выпал из окна на третьем этаже одного из многоквартирных домов в Витебске. Мать оставила ребенка на своего пьяного сожителя, сообщает СК.





В момент происшествия с ребенком находился сожитель его матери. Мужчина был пьян, у него зафиксировали более 2,2 промилле.

— Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Угрозы его жизни и здоровью нет. Проводится проверка, — сообщают в СК.

С августа эта семья, в которой трое несовершеннолетних детей, состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.



