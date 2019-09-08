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В Витебске 4-летний ребенок выпал из окна: мать оставила его на пьяного сожителя

09.09.2019 14:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 8 сентября 4-летний мальчик выпал из окна на третьем этаже одного из многоквартирных домов в Витебске. Мать оставила ребенка на своего пьяного сожителя, сообщает СК.


В момент происшествия с ребенком находился сожитель его матери. Мужчина был пьян, у него зафиксировали более 2,2 промилле.

— Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Угрозы его жизни и здоровью нет. Проводится проверка, — сообщают в СК.

С августа эта семья, в которой трое несовершеннолетних детей, состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.


 
Теги: Витебск
 
 
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С августа эта семья, в которой трое несовершеннолетних детей, состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.
 
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