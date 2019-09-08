В Горках ногу мужчины «зажевал» мотокультиватор

Источник материала: Tut.by

В Горках днем 8 сентября мужчине зажало ногу культиватором, сообщили в МЧС. Пришлось вызывать спасателей.





Мужчина работал на приусадебном участке на улице Калиновского. Около 16.20, когда он управлял мотоблоком, в какой-то момент устройство фрезой зацепилось за штаны и зажало ногу.

Работники МЧС деблокировали мужчину и передали его бригаде медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован в районную больницу с различными травмами.



