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В Горках ногу мужчины «зажевал» мотокультиватор

09.09.2019 16:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Горках днем 8 сентября мужчине зажало ногу культиватором, сообщили в МЧС. Пришлось вызывать спасателей.


Мужчина работал на приусадебном участке на улице Калиновского. Около 16.20, когда он управлял мотоблоком, в какой-то момент устройство фрезой зацепилось за штаны и зажало ногу.

Работники МЧС деблокировали мужчину и передали его бригаде медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован в районную больницу с различными травмами.


 
 
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