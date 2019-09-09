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Стрельба в Нидерландах: в одном из домов нашли троих погибших, в том числе детей

09.09.2019 22:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В голландском городе Дордрехт в одном из домов произошла стрельба. В итоге погибло три человека, в том числе двое детей, сообщает nos.nl.


Специалисты работают возле дома, где произошла стрельба. Фото: twitter.com/Politie_Rdam

Полиция Роттердама подтверждает данные о трех погибших. Кроме того, пострадал еще один человек.

По данным СМИ, после стрельбы в Дордрехте в одном из домов были найдены трупы мужчины и двух детей. Тяжело ранена женщина, она сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Как пишет издание Algemeen Dagblad, погибший мужчина и пострадавшая женщина находились в разводе. Мужчина был полицейским, предположительно, он устроил стрельбу, а потом покончил с собой.

О причинах случившегося пока неизвестно. На месте работают полицейские.

 
 
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В голландском городе Дордрехт в одном из домов произошла стрельба. В итоге погибло три человека, в том числе двое детей.
 
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