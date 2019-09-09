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Стрельба в Нидерландах: в одном из домов нашли троих погибших, в том числе детей
Источник материала: Tut.by
В голландском городе Дордрехт в одном из домов произошла стрельба. В итоге погибло три человека, в том числе двое детей, сообщает
Полиция Роттердама
По данным СМИ, после стрельбы в Дордрехте в одном из домов были найдены трупы мужчины и двух детей. Тяжело ранена женщина, она сейчас находится в больнице в критическом состоянии.
Как пишет издание
О причинах случившегося пока неизвестно. На месте работают полицейские.
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В голландском городе Дордрехт в одном из домов произошла стрельба. В итоге погибло три человека, в том числе двое детей.
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