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Устанавливаются личности женщины, девушки и мужчины

10.09.2019 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личности женщины и девушки, около 18:00 часов 08.09.2019 находились в ТЦ ЦУМ.

Устанавливаются личности женщины, девушки и мужчины

Лицам, которые узнали себя на фотографии, а также гражданам кто их знает, просьба сообщить сотрудникам милиции по телефонам +375297207426 Владислав Андреевич, р.т.27-59-21, м.т. дежурного 8236590, либо по телефону 102

ОВД Администрации Ленинского района г.Бреста устанавливает личность мужчины, который находился в ТЦ «Галерея Гранд», расположенный по адресу г.Брест, ул.Куйбышева, д.13, в период времени с 18:40 до 18:55 часов 24.08.2019.

Устанавливаются личности женщины, девушки и мужчины

Лицам, которые узнали себя на фотографии, а также гражданам кто их знает, просьба сообщить сотрудникам милиции по телефонам: м.т. +375 29 7207426 Владислав Андреевич, р.т.27-59-21, м.т. дежурного 8236590, либо по телефону 102

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личности женщины и девушки, около 18:00 часов 08.09.2019 находились в ТЦ ЦУМ. Лицам, которые узнали себя на...
 
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