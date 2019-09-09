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В Несвиже по ул. Слуцкой произошло дорожно-транспортное происшествие. Госпитализирован пешеход

10.09.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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3 сентября, около 16.00, в Несвиже по ул. Слуцкой произошло дорожно-транспортное происшествие. Житель Копыльского района, управляя автомобилем «Ситроен» совершил наезд на пешехода (женщину, 1983 г.р.), которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Госавтоинспекция Несвижского РОВД в очередной раз обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно приближаясь к пешеходным переходам.

 


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3 сентября, около 16.00, в Несвиже по ул. Слуцкой произошло дорожно-транспортное происшествие. Житель Копыльского района, управляя автомобилем «Ситроен» совершил...
 
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