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В Вороново гражданин Узбекистана пытался сдать фальшивые 100 долларов

10.09.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново гражданин Узбекистана пытался сдать фальшивые 100 долларов

Сотрудница банка без проблем смогла определить подделку и сообщила об этом дежурному милиционеру.

Мужчина был удивлен, что принес в банк фальшивую 100-долларовую купюру. Он пояснил правоохранителям, что ненастоящую банкноту получил несколько месяцев назад у себя дома в Узбекистане при продаже автомобиля.

– Данный факт в очередной раз подтверждает, что получение валюты не в банковских учреждениях приводит к определенным рискам, и, как показывает практика, стать обладателем фальшивки не так уж и сложно, а самое страшное, что вы можете даже не догадываться об этом, – сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сотрудница банка без проблем смогла определить подделку и сообщила об этом дежурному милиционеру. Мужчина был удивлен, что принес в банк фальшивую 100-долларовую...
 
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