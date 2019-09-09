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В Вороново гражданин Узбекистана пытался сдать фальшивые 100 долларов
10.09.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сотрудница банка без проблем смогла определить подделку и сообщила об этом дежурному милиционеру.
Мужчина был удивлен, что принес в банк фальшивую 100-долларовую купюру. Он пояснил правоохранителям, что ненастоящую банкноту получил несколько месяцев назад у себя дома в Узбекистане при продаже автомобиля.
– Данный факт в очередной раз подтверждает, что получение валюты не в банковских учреждениях приводит к определенным рискам, и, как показывает практика, стать обладателем фальшивки не так уж и сложно, а самое страшное, что вы можете даже не догадываться об этом, – сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
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Сотрудница банка без проблем смогла определить подделку и сообщила об этом дежурному милиционеру. Мужчина был удивлен, что принес в банк фальшивую 100-долларовую...
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