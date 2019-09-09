Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимых жителей Борисовского района

Источник материала: Единство

Так, гражданин П. повторно, в группе с гражданином Д. и гражданкой Г., будучи все в состоянии алкогольного опьянения в августе 2018 года, имея умысел на открытое похищение чужого имущества и выполняя свое преступное намерение, через незапертую дверь проникли в дом по ул. Коммунальной в г. Борисове, где применив насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего К., являющегося инвалидом 2 группы по общему заболеванию и заведомо находящегося в беспомощном состоянии, выразившееся в удержании руками последнего за туловище и шею на кровати и нанесении не менее 4 ударов кулаками в область лица, туловища и ног, причинив потерпевшему побои, после чего открыто для него похитили карту памяти импортного производства, денежные средства в сумме 10 рублей, пластиковую бутылку с находящейся в ней самодельной алкогольной настойкой. Всего указанные граждане похитили имущество, принадлежащее потерпевшему, на общую сумму 29 рублей 83 копейки, после чего скрылись с похищенным имуществом.

В судебном заседании по данному уголовному делу установлено, что в день совершения инкриминируемого деяния, П. Г. и Д. совместно распивали спиртные напитки в доме своего знакомого, после чего направились к потерпевшему К. с целью приобрести самогон. Они договорились, что если последний не даст им самогон, то тогда они заберут его сами. Явившись по месту жительства потерпевшего, Г. зашла в комнату дома, в которой он находился, и предложила взамен на самогон сделать ему массаж, на что К. ответил отказом. Затем она вышла из дома в веранду и позвала в дом П. и Д. Когда они зашли в дом, она стала удерживать потерпевшего К. на кровати, а П. и Д. нанесли несколько ударов потерпевшему по голове, телу и ногам, не менее 2 ударов каждый. Потом Г. из вазы, стоявшей на столе, забрала 10 рублей, П. забрал карту памяти из приставки к телевизору, а Д. забрал стоявшую возле кровати бутылку с самогоном. После чего все трое вышли из дома К., вернулись в дом к своему знакомому и распили похищенное спиртное.

Приговором суда Борисовского района от 21.01.2019 П., Д. и Г. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь, а именно, в открытом похищении имущества (грабеже), соединенном с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенном группой лиц, с проникновением в жилище, а П. и Г. также в грабеже, совершенном повторно.

На основании ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Д. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Г. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса О.М. Грошева