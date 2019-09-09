Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение в отношении не имеющей судимости жительницы г. Борисова

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В ходе судебного заседания по данному уголовному делу установлено, что М. 31.12.2018 совместно со своими двумя малолетними детьми, потерпевшей А., детьми потерпевшей, отцом и его сожительницей находились в квартире последней и отмечали встречу Нового года. Около 5 часов утра между М. и сожительницей ее отца произошел конфликт из-за того, что М. хотела уйти продолжить отмечать встречу Нового года со своими знакомыми, несмотря на то, что нужно было укладывать детей спать. Когда М. начала оскорблять сожительницу отца, дочь последней А. заступилась за мать, из-за чего между ней и М. произошла словесная ссора, переросшая в потасовку. Когда потасовка прекратилась, М. пошла к себе в комнату, а затем направилась на балкон, откуда взяла топор, и быстрым шагом направилась в сторону потерпевшей А. с криком «убью», держа в руках данный топор, поднятый над головой, острием вперед. Затем потерпевшая с матерью совместными усилиями смогли вырвать у М. топор, после чего были вызваны сотрудники милиции.

Приговором суда Борисовского района от 03.05.2019 М. признана виновной в угрозе убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления, и на основании ст. 186 УК Республики Беларусь ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 1 ст. 77 УК Республики Беларусь исполнение наказания отсрочено на 1 год.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса О.М. Грошева