Водолазы во время учений на Соже в гомельском парке нашли снаряды времен войны

Источник материала: Tut.by

В центре Гомеля в Соже, всего в 30 метрах от причала для прогулочных теплоходов водолазы ОСВОД нашли немецкие артиллерийские снаряды времен войны, сообщили в УВД.





Днем 9 сентября водолазы Гомельского ОСВОДа проводили учения по спасению утопающих. На дне они увидели предмет, похожий на артиллерийский боеприпас, и отдельно лежащий снаряд.

Информацию о находке незамедлительно передали в милицию, место оцепили, спуск к реке ограничили. На следующий день военные саперы-водолазы достали артиллерийский боеприпас. Позже обнаружили еще одну оружейную гильзу.

По оценке специалистов, извлеченные боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Это немецкие 88-миллиметровые снаряды без взрывателей. Вес взрывчатого вещества составляет порядка 800 г в каждом.

Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.