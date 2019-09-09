ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водолазы во время учений на Соже в гомельском парке нашли снаряды времен войны

10.09.2019 17:08 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В центре Гомеля в Соже, всего в 30 метрах от причала для прогулочных теплоходов водолазы ОСВОД нашли немецкие артиллерийские снаряды времен войны, сообщили в УВД.



Днем 9 сентября водолазы Гомельского ОСВОДа проводили учения по спасению утопающих. На дне они увидели предмет, похожий на артиллерийский боеприпас, и отдельно лежащий снаряд.

Информацию о находке незамедлительно передали в милицию, место оцепили, спуск к реке ограничили. На следующий день военные саперы-водолазы достали артиллерийский боеприпас. Позже обнаружили еще одну оружейную гильзу.

По оценке специалистов, извлеченные боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Это немецкие 88-миллиметровые снаряды без взрывателей. Вес взрывчатого вещества составляет порядка 800 г в каждом.

Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Гомеля в Соже, всего в 30 метрах от причала для прогулочных теплоходов лежали немецкие артиллерийские снаряды времен войны.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Лепеле утонули двое мужчин: один спасал второго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика