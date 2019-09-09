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Водолазы во время учений на Соже в гомельском парке нашли снаряды времен войны
Источник материала: Tut.by
В центре Гомеля в Соже, всего в 30 метрах от причала для прогулочных теплоходов водолазы ОСВОД нашли немецкие артиллерийские снаряды времен войны,
Информацию о находке незамедлительно передали в милицию, место оцепили, спуск к реке ограничили. На следующий день военные саперы-водолазы достали артиллерийский боеприпас. Позже обнаружили еще одну оружейную гильзу.
По оценке специалистов, извлеченные боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Это немецкие 88-миллиметровые снаряды без взрывателей. Вес взрывчатого вещества составляет порядка 800 г в каждом.
Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.
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В центре Гомеля в Соже, всего в 30 метрах от причала для прогулочных теплоходов лежали немецкие артиллерийские снаряды времен войны.
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