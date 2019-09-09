«Вот так прокатились…»

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В судебном заседании оба обвиняемых свою вину в неправомерном завладении транспортным средством не признали, пояснив, что машину потерпевшего С. взяли с согласия последнего.

Причем З. утверждал, что о том, что владелец автомобиля разрешил им покататься, ему сообщил И. Гр-н И. напротив, говорил, что именно З. сказал ему, что договорился с хозяином машины о разрешении взять машину.

Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, их виновность в совершенном преступлении была доказана совокупностью собранных и исследованных судом доказательств.

Так,было установлено, что накануне вечером З. и И. приходили к потерпевшему С., где совместно распивали спиртные напитки. Уходя из гостей, они увидели у ворот дома автомашину С. и, у подвыпивших друзей возникло желание прокатиться. Причем, чтобы хозяин не услышал звука мотора, подельники сначала вручную откатили машину от дома потерпевшего, а затем по очереди садясь за руль, поехали кататься.

Утром С. обнаружил, что машина стоит не так, как он оставил её вечером, кроме того, у машины был помят бампер. Установлено, что бампер повредили горе-угонщики при неудачном развороте.

Приговором суда З. и И. признаны виновными в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения(угоне), совершенном группой лиц по предварительному сговору.

С учетом предыдущей уголовной биографии обоих угонщиков, наличии рецидива преступлений, З. назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, И.- наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Кроме того, к гр-ну И. на основании ч.1 ст.107 Уголовного Кодекса применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

И хотя к обоим угонщикам применен Закон Республики Беларусь « Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» от 19.07.2019г. и срок наказания каждому из них сокращен на 1 год, согласитесь, что катание на чужом автомобиле обошлось им невероятно дорого.

Заместитель прокурора Борисовского района советник юстиции И.П.Ладик