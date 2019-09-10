В Лиде ГАИ задержала 13-летнего водителя. Он взял автомобиль родителей и катал во дворе друзей

Источник материала: Вороновская газета





Как рассказали редакции в ГАИ, инцидент произошел на минувшей неделе. Около шести вечера в дежурную часть Лидского РОВД позвонил очевидец и сообщил, что во дворе дома по улице Кооперативной на автомобиле ездят дети, лет 12-ти, не больше. Прохожему едва не наехали на ногу.

Приняв от дежурного сообщение, в сторону указанного адреса отправился наряд ДПС. Во дворе многоэтажки сотрудники ГАИ не обнаружили автомобиля с детьми. Установив владельца, позвонили тому на мобильный телефон. Владельцем значилась лидчанка. На звонок ответил молодой человек и сказал, что мама сейчас на родительском собрании, а папа в рейсе. А еще признался, что да, это он ездил на машине родителей, и пока автоинспекторы оформляли протокол, слезно просил их не рассказывать о случившемся родителям. Говорил, что никогда больше так не будет.

Для разбирательства дело передано в инспекцию по делам несовершеннолетних.

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