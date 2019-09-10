Гомельскими таможенниками обнаружены тайники с 25 тысячами стеклянных ампул анаболических стероидов

Источник материала: Газета Авангард





25 тысяч ампул анаболических стероидов гражданин Беларуси спрятал от таможенного контроля в тайниках своего автомобиля (видео)

Гомельскими таможенниками в автомобиле, следовавшем через пункт пропуска «Новая Рудня», обнаружены тайники с 25 тысячами стеклянных ампул анаболических стероидов.

Водитель автомобиля Mercedes, 36-летний гражданин Беларуси, следовал из Украины по «зеленому» коридору. При опросе он заявил, что товаров, запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу у него нет.

Однако при проведении таможенных операций в отношении транспортного средства под спальной полкой и за спинкой спального сидения таможенники обнаружили тайники, в которых находились картонные коробки с маркировкой «анаболические стероиды (андрогены)». Несколько таких коробок было спрятано и среди личных вещей водителя.

В общей сложности гражданин сокрыл от таможенного контроля более 25 тысяч стеклянных ампул емкостью 1 мл каждая, которые размещались в 90 коробках.

По предварительной оценке стоимость товара превышает 80 тысяч евро.

По данному факту Гомельской таможней проводятся проверочные мероприятия.



