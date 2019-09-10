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Гомельскими таможенниками обнаружены тайники с 25 тысячами стеклянных ампул анаболических стероидов

11.09.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомельскими таможенниками обнаружены тайники с 25 тысячами стеклянных ампул анаболических стероидов

25 тысяч ампул анаболических стероидов гражданин Беларуси спрятал от таможенного контроля в тайниках своего автомобиля (видео)

Гомельскими таможенниками в автомобиле, следовавшем через пункт пропуска «Новая Рудня», обнаружены тайники с 25 тысячами стеклянных ампул анаболических стероидов.

Водитель автомобиля Mercedes, 36-летний гражданин Беларуси, следовал из Украины по «зеленому» коридору. При опросе он заявил, что товаров, запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу у него нет.

Однако при проведении таможенных операций в отношении транспортного средства  под спальной полкой и за спинкой спального сидения таможенники обнаружили тайники, в которых находились картонные коробки с маркировкой «анаболические стероиды (андрогены)». Несколько таких коробок было спрятано и среди личных вещей водителя.

В общей сложности гражданин сокрыл от таможенного контроля более 25 тысяч стеклянных ампул емкостью 1 мл каждая, которые размещались в 90 коробках.

По предварительной оценке стоимость товара превышает 80 тысяч евро.

По данному факту Гомельской таможней проводятся проверочные мероприятия.

Гомельскими таможенниками обнаружены тайники с 25 тысячами стеклянных ампул анаболических стероидов

 
 
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25 тысяч ампул анаболических стероидов гражданин Беларуси спрятал от таможенного контроля в тайниках своего автомобиля (видео) Гомельскими...
 
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